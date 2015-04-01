Всем привет. Нужно сделать подобный этому http://partner.mediametrics.ru конструктор. Нужно выводить последние новости из новостной ленты моего сайта на других сайтах. В идеале ещё и отслеживать количество кликов по блоку, но не обязательно...
Переписать приложение с десктопного на nodejs
Есть приложение на делфи/mysql нужно переписать его на nodejs/mysql с использованием socket.io.
За приложением будут сидеть несколько админов, которые будут вносить данные почти одновременно. Поэтому данные в нижней табличке должны обновляться, как сообщения в чате. Все строки в таблице сразу выводить не стоит, нужно реализовать что-то вроде Infinite Scroll c подгрузкой ajax-ом при прокрутке.
Сверху в меню отправка и получение не надо. Страничка "Настройки" будет содержать 2-3 пункта. А пункт "экспорт" там будет экспорт в эксель примеры xls-файлов дам. Сделать форму логин для приложения.
На фронтенде можно использовать angular(по желанию) и bootstrap(предпочтительно).
Расположение элементов дизайна примерно такое же, сам дизайн устроит стандартный бутстраповский, по надобности сам буду править его. Бд сам перенесу, sql-запросы дам (они там элементарные).
Жду от вас цену (вилку цен) и примерные сроки. Посредников прошу не беспокоить.
Скрин приложения http://habrastorage.org/getpro/brainstorage/item_custom_image_images/36/361/361467/agenstvo.png
Ответы пишите в теме, указывая скайп.
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