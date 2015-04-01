Починить меню в панеле адининистратора joomla 3

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Закрыт4 заявки124 просмотра

Не показывает меню и панель где кнопка сохранить ,найти ошибку

Joomla
10 лет назад
bezlimit24
Алина 
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад