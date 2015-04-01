Установить WP + шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок93 просмотра

Требуется загрузить на хостинг WP

Установить и русифицировать купленный шаблон: http://themeforest.net/item/newspaper/5489609?utm_campaign=sysemail&utm_content=8167729&utm_keyword=sysemail&utm_medium=email&utm_source=purchase_confirmation&utm_term=sysemail

Цвет ссылок зеленый, загрузить логотип как здесь: http://sadovniki.by/

WordPress
10 лет назад
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров