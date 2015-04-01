Нужен прогноз клёва на Рыболовный сайт. Есть пример сайта на котором это уже реализовано. Пойдёт даже копия того функционала, главное чтобы не было ссылок на сторонний ресурс и визуально выглядел по другому. Сайт "пациент" после ...
Сделать на WP обратный звонок в модальном онке
Сайт работает на wordpress, необходимо сделать, что бы для посетителя через 10-15 сек. открывалось модальное окно с обратным звонком, т.е. 2 поля, имя и телефон.
Указывайте пожалуйста сроки и стоимость работы!!
Заявки фрилансеров
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