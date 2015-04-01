Сделать на WP обратный звонок в модальном онке

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Сайт работает на wordpress, необходимо сделать, что бы для посетителя через 10-15 сек. открывалось модальное окно с обратным звонком, т.е. 2 поля, имя и телефон.

Указывайте пожалуйста сроки и стоимость работы!!

WordPress
10 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров