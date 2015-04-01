Нужно написать 4 функции на php, работающие с api Youtube.

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Нужно написать 4 функции на php, работающие с api Youtube.

1. Функция проверяет поставил ли пользователь лайк под видео

2. Функция проверяет подписался ли пользователь на канал

3. Функция проверяет прокомментировал ли пользователь видео

4. Функция проверяет добвил ли пользователь видео в избранное.

( в будущем понадобятся еще, соответвенно за дополнительную плату)

Функции должны работать именно через api Youtube а не парсить данные с веб страницы

Напишите пожалуйста примерные сроки и стоимость.

Спасибо.

PHP
10 лет назад
VictorKK
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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