Нужен прогноз клёва на Рыболовный сайт. Есть пример сайта на котором это уже реализовано. Пойдёт даже копия того функционала, главное чтобы не было ссылок на сторонний ресурс и визуально выглядел по другому. Сайт "пациент" после ...
Нужно написать 4 функции на php, работающие с api Youtube.
Нужно написать 4 функции на php, работающие с api Youtube.
1. Функция проверяет поставил ли пользователь лайк под видео
2. Функция проверяет подписался ли пользователь на канал
3. Функция проверяет прокомментировал ли пользователь видео
4. Функция проверяет добвил ли пользователь видео в избранное.
( в будущем понадобятся еще, соответвенно за дополнительную плату)
Функции должны работать именно через api Youtube а не парсить данные с веб страницы
Напишите пожалуйста примерные сроки и стоимость.
Спасибо.
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