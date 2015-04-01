HTML5 Video with Playlist for Wordpress

Нужен HTML5 Video плейер для проигрывания видеороликов на сайте Wordpress. В идеале - сделать плагин. Главное условие: наличие плейлиста, работающего с файлом *.vtt, содержащим метки, благодаря котрому можно "прыгать" на любой из фрагментов фильма и показывающий актуальный фрагмент фильма. Здесь есть пример и все исходники, нужно только под Wordpress "заточить": http://codepen.io/dudleystorey/pen/pvPoPq