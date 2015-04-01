HTML5 Video with Playlist for Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Нужен HTML5 Video плейер для проигрывания видеороликов на сайте Wordpress. В идеале - сделать плагин. Главное условие: наличие плейлиста, работающего с файлом *.vtt, содержащим метки, благодаря котрому можно "прыгать" на любой из фрагментов фильма и показывающий актуальный фрагмент фильма. Здесь есть пример и все исходники, нужно только под Wordpress "заточить": http://codepen.io/dudleystorey/pen/pvPoPq

HTMLWordPress
10 лет назад
rikon
59 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров