Разработать скрипт

Здравствуйте! Требуется реализовать следующий проект:

Нужно сделать сайт и базу данных. Нужно добавить пару статей в разных темах, в базу, и орнанизовать поиск по этим статьям через скрипт. Скрипт содержит два поля:

Предмет. Там будет выводиться название предметов - Алгебра, Геометрия и т.п.. И Тема - это поле должно быть динамеческим. То есть, если человек выбрал "Албегра", то в списке тем доложно отобразиться "Решение уравнений", "Квадратный трехчлен"; Если человек выбоал Геометрия, то должно быть в списке тем "Теорема Пифагора", "Равнобедренный треуольник". При нажати на поиск, происходит поиск в темах по ключевому слоу, вбитых в базу, и вывод их на страницу (можно отдельну).