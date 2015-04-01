Вот есть блок рекламы, в частности гугл адсенс. Мне нужно чтобы при клике по этому блоку фиксировалось действие на сайте. А точнее цель в метрике через onclick. Вижу это так: берем код адсенса ...
На сайте пропал слайдер
СРОЧНО!
Нужно выяснить почему пропал слайдер с главной страницы и вернуть его назад. Срочно
Сайт www.oknamln.ru
Заявки фрилансеров
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