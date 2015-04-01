На сайте пропал слайдер

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Закрыт2 заявки113 просмотров

СРОЧНО!

Нужно выяснить почему пропал слайдер с главной страницы и вернуть его назад. Срочно

Сайт www.oknamln.ru

10 лет назад
beat86
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров