500-я ошибка, найти причину и устранить

Приветствую.

При отрытии товара в определенных категориях выдает 500-ю.

При поиске выдает 500-ю.

Нужно создать лог файл пхп, найти причину и устранить.

Если нужно заменить порченные файлы - есть идентичный магазин, где все работает.

Двиг - vamshop

Очень желательно, если вы разбираетесь в подключении яндекс-карт, нужно найти файл

где карты к категориям подключены, причина может быть в этом, т.к. ошибку дают неподключенные категории.

Оплата 500руб. киви