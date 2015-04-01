your-gun.ru Возникла проблема, в панеле управления сайтом есть раздел «редактор товаров», залил туда инфу, но она не отображается на главной странице в разделе «сопутствующие товары» . Нужно поменять местами блоки ...
500-я ошибка, найти причину и устранить
Приветствую.
При отрытии товара в определенных категориях выдает 500-ю.
При поиске выдает 500-ю.
Нужно создать лог файл пхп, найти причину и устранить.
Если нужно заменить порченные файлы - есть идентичный магазин, где все работает.
Двиг - vamshop
Очень желательно, если вы разбираетесь в подключении яндекс-карт, нужно найти файл
где карты к категориям подключены, причина может быть в этом, т.к. ошибку дают неподключенные категории.
Оплата 500руб. киви
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