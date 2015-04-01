500-я ошибка, найти причину и устранить

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

Приветствую.

При отрытии товара в определенных категориях выдает 500-ю.

При поиске выдает 500-ю.

Нужно создать лог файл пхп, найти причину и устранить.

Если нужно заменить порченные файлы - есть идентичный магазин, где все работает.

Двиг - vamshop

Очень желательно, если вы разбираетесь в подключении яндекс-карт, нужно найти файл

где карты к категориям подключены, причина может быть в этом, т.к. ошибку дают неподключенные категории.

Оплата 500руб. киви

PHP
10 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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