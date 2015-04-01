Доработка Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Нужно перенести компонент с одной версии сайта на другую + небольшая доработка.

Версия Joomla 1.5

Оплата по факту выполнения. Подробности по запросу.

Joomla
10 лет назад
SergMosin
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров