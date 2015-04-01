[wordpress] помочь с add_rewrite_rule

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Закрыт1 заявка136 просмотров

конструкция не хочет работать:

function custom_rewrite_basic() {

add_rewrite_rule('/webt/?$', '/', 'top');

}

add_action('init', 'custom_rewrite_basic');

также не срабатывает status_code(200); в начале плагина.

Нужно помочь разобраться.

WordPress
10 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
23 минуты назад

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