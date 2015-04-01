Вот есть блок рекламы, в частности гугл адсенс. Мне нужно чтобы при клике по этому блоку фиксировалось действие на сайте. А точнее цель в метрике через onclick. Вижу это так: берем код адсенса ...
[wordpress] помочь с add_rewrite_rule
конструкция не хочет работать:
function custom_rewrite_basic() {
add_rewrite_rule('/webt/?$', '/', 'top');
}
add_action('init', 'custom_rewrite_basic');
также не срабатывает status_code(200); в начале плагина.
Нужно помочь разобраться.
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