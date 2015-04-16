Адаптировать сайт под разные устройства

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок206 просмотров

Добрый день

Нужно адаптировать сайт под разные устройства

www.tobuladiena.lt

10 лет назад
2mahrutka
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Dopings
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
10 лет назад
$45
3 дня
Прекрасно и быстро выполнил свою работу, и даже в качестве бонуса добавил несколько функций на сайт!!! Огромное спасибо, будем работать и дальше:)
Отличный заказчик. Четко ставит задачу и приятный в общении. Оплата точно в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Dopings
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
10 лет назад

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