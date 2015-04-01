Дорабротка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

ресурс your-gun.ru Возникла проблема, в панеле управления сайтом есть раздел «редактор товаров», залил туда инфу, но она не отображается на главной странице в разделе «сопутствующие товары» .Нужно поменять местами блоки «Сегодня в продаже» и «Реставрация» тоесть, то что в продаже что бы находилось выше на страничке, а блок сопутствующие товары передвинуть левее, не эстетично страница смотрится. Заранее благодарен Сергей В.

Возможно последующее сотрудничество по администрированию и продвижению.

10 лет назад
Mezgir
Сергей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров