Вот есть блок рекламы, в частности гугл адсенс. Мне нужно чтобы при клике по этому блоку фиксировалось действие на сайте. А точнее цель в метрике через onclick. Вижу это так: берем код адсенса ...
Доработки сайта
Возникла проблема, в панеле управления сайтом есть раздел «редактор товаров», залил туда инфу, но она не отображается на главной странице в разделе «сопутствующие товары» . Нужно поменять местами блоки «Сегодня в продаже» и «Реставрация» тоесть, то что в продаже что бы находилось выше на страничке, а блок сопутствующие товары передвинуть левее, не эстетично страница смотрится. Заранее благодарен. Сергей В.
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