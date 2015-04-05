Доработки сайта

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Завершен2 заявки162 просмотра

your-gun.ru

Возникла проблема, в панеле управления сайтом есть раздел «редактор товаров», залил туда инфу, но она не отображается на главной странице в разделе «сопутствующие товары» . Нужно поменять местами блоки «Сегодня в продаже» и «Реставрация» тоесть, то что в продаже что бы находилось выше на страничке, а блок сопутствующие товары передвинуть левее, не эстетично страница смотрится. Заранее благодарен. Сергей В.

10 лет назад
Mezgir
Сергей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

HelloTomorrow
Николай 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Сотрудничать с ребятами оказалось легко, и все по делу. Все выполнили раньше указанного срока. Работой и общением остался доволен. Сергей В.
Требовательный и адекватный заказчик. Приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

HelloTomorrow
Николай 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад