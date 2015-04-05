HelloTomorrow

Николай HelloTomorrow

 
34 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сайты под "ключ", дизайн, верстка.

Предоставляю полный спектр web-услуг: создание сайта, создание логотипа, создание фирменного стиля,

сайта под ключ, оптимизация сайтов, SEO продвижение, поддержка сайта, редизайн и

web-разработки отдельных модулей для систем управления контентом и интернет-реклама. 

Отзывы заказчиков
Mezgir
52 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Доработки сайта
Сотрудничать с ребятами оказалось легко, и все по делу. Все выполнили раньше указанного срока. Работой и общением остался доволен. Сергей В.
Требовательный и адекватный заказчик. Приятно было сотрудничать!
Ответный отзыв