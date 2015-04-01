Приветствую. При отрытии товара в определенных категориях выдает 500-ю. При поиске выдает 500-ю. Нужно создать лог файл пхп, найти причину и устранить. Если нужно заменить порченные файлы - есть идентичный магазин, ...
Простой скрипт перенаправление по ссылкам из списка
Нужен простой скрипт при заходе на который он будет брать из текстового документа по порядку ссылку и перенаправлять на нее.
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