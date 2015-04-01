Простой скрипт перенаправление по ссылкам из списка

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Нужен простой скрипт при заходе на который он будет брать из текстового документа по порядку ссылку и перенаправлять на нее.

10 лет назад
Menkalf
Антон 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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