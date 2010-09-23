VictorKK

Виктор VictorKK

 
38 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Работа с апи одноклассников

    is_ok_ingroup ($userid,$groupid) { return true or false } Где $userid – id группы $userid – id пользователя, Функция возвращает true если пользователь состоит в группе От Вас требуется только код функции, без интерфейсов Функцию реализовать через http://bit.ly/1RGCfHY ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно написать 4 функции на php, работающие с api Youtube.

    Нужно написать 4 функции на php, работающие с api Youtube. 1. Функция проверяет поставил ли пользователь лайк под видео 2. Функция проверяет подписался ли пользователь на канал 3. Функция проверяет прокомментировал ли пользователь видео 4. Функция проверяет добвил ли ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Раскрутка сайта

    1. Сайт http://letitbit.my1.ru 2. Нужны посетители с Yandex.ru и Google.com 3. Только белая раскрутка. 4. Цель - 2000 посетителей / день Назовите цену и срок. + дальнейшее сотрудничество

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад