is_ok_ingroup ($userid,$groupid) { return true or false } Где $userid – id группы $userid – id пользователя, Функция возвращает true если пользователь состоит в группе От Вас требуется только код функции, без интерфейсов Функцию реализовать через http://bit.ly/1RGCfHY ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется реализовать следующую функцию: is_fb_like( $id, $actorid, $userid ) { return true or false } Где $id – id поста в фейсбуке, например 10152244909622029 $actorid – id автора, например 501012028 $userid – id пользователя, Функция ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать 4 функции на php, работающие с api Youtube. 1. Функция проверяет поставил ли пользователь лайк под видео 2. Функция проверяет подписался ли пользователь на канал 3. Функция проверяет прокомментировал ли пользователь видео 4. Функция проверяет добвил ли ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Сайт http://letitbit.my1.ru 2. Нужны посетители с Yandex.ru и Google.com 3. Только белая раскрутка. 4. Цель - 2000 посетителей / день Назовите цену и срок. + дальнейшее сотрудничествоПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад