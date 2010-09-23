Нужно написать 4 функции на php, работающие с api Youtube. 1. Функция проверяет поставил ли пользователь лайк под видео 2. Функция проверяет подписался ли пользователь на канал 3. Функция проверяет прокомментировал ли пользователь видео 4. Функция проверяет добвил ли ...