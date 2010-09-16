Раскрутка сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок162 просмотра
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1. Сайт http://letitbit.my1.ru

2. Нужны посетители с Yandex.ru и Google.com

3. Только белая раскрутка.

4. Цель - 2000 посетителей / день

Назовите цену и срок.

+ дальнейшее сотрудничество

13 лет назад
VictorKK
Виктор 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад