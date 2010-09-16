Загнать нулевые сайты в индекс Яндекса

Задача такова.

Есть очень-очень много сайтов - нулевых.

Все что надо сделать - задвинуть их в индекс Яндекса, ну и Гугла - хотя Гугл ест сам такие сайты,

проверены.

Проблема именно в Яндексе. Контент - просто копипаст книжек разных,в основном - русская классика

и фентези =)

Проверено - Яндекс их очень хорошо ест, лучше всего другого, но что не отменяет работы по загонке сайта и его страниц в индекс.

Т.к. сайтов очень много - хотелось бы услышать ваши цены за сайт.