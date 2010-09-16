Загнать нулевые сайты в индекс Яндекса

Требуются консультации по продвижению, по исправлению ситуации в Яндексе. Проект открыт только для того, чтобы выбранный исполнитель указал срок и стоимость. Заявки оставлять не нужно. Исполнитель выбран.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача такова.
Есть очень-очень много сайтов - нулевых.
Все что надо сделать - задвинуть их в индекс Яндекса, ну и Гугла - хотя Гугл ест сам такие сайты,
проверены.
Проблема именно в Яндексе. Контент - просто копипаст книжек разных,в основном - русская классика
и фентези =)
Проверено - Яндекс их очень хорошо ест, лучше всего другого, но что не отменяет работы по загонке сайта и его страниц в индекс.
Т.к. сайтов очень много - хотелось бы услышать ваши цены за сайт.
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