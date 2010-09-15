Раскрутить сайт ppr.tj

Требуются консультации по продвижению, по исправлению ситуации в Яндексе. Проект открыт только для того, чтобы выбранный исполнитель указал срок и стоимость. Заявки оставлять не нужно. Исполнитель выбран.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
И так есть сайт http://ppr.tj Продажа Покупка Реклама в ТаджНете...
Нужно поднимать в Топ на яндексе и google
Назовите цену и срок.
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