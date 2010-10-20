Оптимизация интернет-магазина

Доволен сотрудничеством с Игорем. Встретились в Киеве, обговорили подробности, получил хорошие пояснения, что было сделано не так и что нужно сделать. Проанализировал и сказал под каким фильтром сайт. Работа была выполнена качественно и профессионально. Сайт вышел из под фильра и начал занимать нужные позиции. Так же по совету Игоря была произведена оптимизация карточек товаров под низкочастотные запросы. Одним словом выполнена полноценная внутренняя оптимизация, на которую я возлагаю большие перспективы и с советами Игоря они достижимы. Спасибо. Рад что обратился именно к Вам.