Оптимизация интернет-магазина

Под 20 НЧ. Интересны яндекс и гугл. Контента достаточно на сайте, требуется грамотная перелинковка и может быть еще что-то на ваш взгляд.
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Нужно грамотно оптимизировать сайт - www.newtechnology.com.ua
Я его сам оптимизировал, все было нормально, он был по некоторым запросам на первом месте, но месяц назад он резко опустился в рейтенге и все еще не поднялся, я что-то не так сделал.
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