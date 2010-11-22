Продвижение по ключевым словам

Мой сайт www.coral-star.ru нужно продвинуть в топ 3 в Яндексе по словам

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запросы уж не настолько конкурентные. пока по этим запросам лидирует мой конкурент, http://www.coralclub-spb.ru/ccs/dobro_pozalovat!.h... - у них практически везде картинки и очень мало текста - я так понимаю это из-за того, что сайт региональный с привязкой к Питеру.

в предложениях напишите сколько будет стоить и примерные сроки.

проект делать без покупки ссылок!