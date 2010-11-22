Продвижение по ключевым словам

Поисковые системы (SEO)Завершен9 заявок244 просмотра
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Мой сайт www.coral-star.ru нужно продвинуть в топ 3 в Яндексе по словам

клуб коралловый петербург

коралловый клуб спб

коралловый клуб +в санкт петербурге

запросы уж не настолько конкурентные. пока по этим запросам лидирует мой конкурент, http://www.coralclub-spb.ru/ccs/dobro_pozalovat!.h... - у них практически везде картинки и очень мало текста - я так понимаю это из-за того, что сайт региональный с привязкой к Питеру.

в предложениях напишите сколько будет стоить и примерные сроки.

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13 лет назад
Den43
Денис 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$100
60 дней
Елена справилась, как и обещала собственно. По срокам заняло месяц примерно. В ходе работы давала указания что сделать, какой текст разместить, итд. Сотрудничеством очень доволен.
Денис – хороший заказчик, приятный в общении, а главное честный. Работа была оплачена в срок и в полном объеме.
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