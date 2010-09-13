Быстрая раскрутка сайта, топ10

Цель: рост SEO показателей сайтов (CY, PR, страниц в индексе поисковых систем (ПС) Задачи: Мониторинг посещений сайтов роботами ПС, контроль индексации, оптимизация сайта. Подбор и анализ ключевых слов и фраз, проверка и оптимизация на совместимость текста ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна быстрая и качественная раскрутка сайта.Топ10 в поисковиках.6-8 ключевиков.
Оплата ТОЛЬКО по факту-попадались недобросовестные исполнители.
- Похожие заказы
- $500Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищу специалиста по продвижению интернет-магазина. Товары: детские коляски, автокресла, мебель. Просьба оставить предложение на сайте и в icq 91961599, Алексей.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 лет назад
Адрес сайта: www.ai-mag.ru (на данный момент сайт "закрыт на профилактику", будет открыт на днях) Магазин на движке ShopCMS Товар: Компьтюры, комплектующие и сопуствующие товары. (аналог каталога можно посмотерть на сайте www.oscomp.ru. это тоже самое, они выгружаются из одной ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно организовать пути на сайте, как это грамотно сделать для путешествия поисковых роботов по сайту, учитывая, что яндекс заменяет словами какие-то разделы или страницы. Нужна полная грамотная логистика по сайту с указанием может быть путей. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется продвижение сайта на 1-3 позиции.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Для продвижения международного сайта www.pragaforyou.ru требуется регистрация в бесплатных каталогах.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Создано несколько ссылок для повышения трастовости сайта. Ссылки рабочие, и постоянные, т.е не покупные. Проблема - Яндекс их не индексирует. Требуется решить проблему. В предложениях пишите стоимость работы.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо поднять ТИЦ с нуля ( сайт в индексе давно, не в бане, все норм) Оплата по результату. Ваши предложения по стоимости и срокам ждуПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо грамотное комплексное продвижение сайта тематики "покупки за границей", основной акцент на привлечение целевых клиентов, что, само собой, предполагает высокие позиции в популярных поисковиках. Сайту 3 месяца, никаких работ по продвижению не проводилось. За подробностями обращайтесь ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть интернет-магазин www.hdhmusic.ru. Задача – увеличить количество клиентов. Ваши предложения?Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт13 лет назад