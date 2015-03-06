Комплексное продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок291 просмотр
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Необходимо грамотное комплексное продвижение сайта тематики "покупки за границей", основной акцент на привлечение целевых клиентов, что, само собой, предполагает высокие позиции в популярных поисковиках. Сайту 3 месяца, никаких работ по продвижению не проводилось.

За подробностями обращайтесь в личку.

Рассмотрю ваши сроки и цены. Большая просьба, указывайте реальные сроки.

13 лет назад
S3mgl
46 летВеликобритания
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
msz
57 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$75
5 дней
С заданием справился. Все как договаривались. Рекомендую.
Хорошая совместная работа.
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