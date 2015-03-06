Есть сайт кабельной компании, необходимо продвинуть в топ яндекса и гугла. Хотелось бы обговорить бюджет и сроки, здесь не хочется все описывать, поэтому готов обсудить с каждым в личке по icq и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо грамотное комплексное продвижение сайта тематики "покупки за границей", основной акцент на привлечение целевых клиентов, что, само собой, предполагает высокие позиции в популярных поисковиках. Сайту 3 месяца, никаких работ по продвижению не проводилось.
За подробностями обращайтесь в личку.
Рассмотрю ваши сроки и цены. Большая просьба, указывайте реальные сроки.
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