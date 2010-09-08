Продвижение по туристической тематике 86 НЧ

Интересная долгосрочная задача по продвижению проекта. Хороший бюджет, но поэтапная оплата. Предоплаты нет. Необходимо заключение договора, поэтому принимаются заявки только из Украины. Желательно Киев. Подробности по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвижение туристического портала в поисковиках.
Составлен предварительный список запросов для продвижения.
Задачи:
Аудит сайта
Разработка стратегии продвижения
Подготовка к продвижению
Определение точного списка запросов.
Наращивание ссылочной массы
Выход за короткий срок на 1000 посещений в день.
Возраст сайта - 5 мес.
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