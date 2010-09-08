SEO имиджевого проекта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересная долгосрочная задача по продвижению проекта.

Хороший бюджет, но поэтапная оплата. Предоплаты нет.

Необходимо заключение договора, поэтому принимаются заявки только из Украины.

Желательно Киев.

Подробности по запросу.

13 лет назад
WorkingTitle
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • SEO-аудит

    Периодически требуются услуги по анализу сайта (сейчас есть один, второй на подходе) - первичный анализ сайта на SEO - анализ конкурентов и сравнение - подбор слов, оценка количества запросов, конкурентности, стоимости вывода в Топ-10 - составление стратегии продвижения Продвигать ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $500

    Доброго времени суток! Я занимаюсь организацией тренингов в Калининграде. Клиенты, в основном, идут через сайты. Сейчас даю контекстую рекламу в яндексе и есть человек, который занимается выводом в основную выдачу. Интересуют альтернативные методы раскрутки под ключ. Скрытый ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта рекламного агентства

    Добрый день. Требуется оптимизировать и продвинуть сайт web-btl.ru Два основных направления услуг понятны из названия домена. Интересует прежде всего Яндекс Основные ключевики: - реклама в лифтах - расклейка объявлений - раздача листовок - проведение промо акций - проведение промоакций - проведение дегустаций - Дегустации - Сэмплинг - Подарок ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим траффик на сайт

    Необходимо 10 000 целевого, буржуйского траффика на сайт http://www.inpuzzles.com/ Траффик необходим тех посетителей которые интересуються или японскими головоломками в общем или головоломкой "Судоку". SEO-раскрутку моего сайта www.inpuzzles.com не предлагать. Но вариант с дорвеями возможен Оставляйте свои предложения

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение статей

    Необходимо разместить 5 статей для наращивания ссылочной массы и пр., написанных под ключевые слова (если потребуется, немного подредактировать. писал тот, кто знает тему, но не слишком знаком с оптимизацией и продвижением). Просьба указать сумму за ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходима комплексная помощь в продвижении сайта

    Ищем человека, знающего как оптимизировать под поисковики уже существующий контент, а также научит основам успешного продвижения на будущее. Сайт www.games-4-money.com работает на Joomla, а форум сайта на PHPBB3.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Легкая оптимизация сайта

    $20

    Оптимизация сайта на DLE - нужен оптимизатор разбирающийся в DLE Работы строго по тз(без самодеятельности) Перечень работ: Есть 15 ключевых фраз нужно распределить их между основными страницами сайта и сделать следующее: 1. Исправить title(обязательно) description - (по желанию) 2. Аккуратно ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта образовательной тематики в ТОП

    Необходимо продвинуть по трем словосочетаниям сайт(тематика образование) в ТОП-10 Яндекса (и попутно если возможно Гугла и Рамблера). Оплата по факту. Предложите свой бюджет.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обучение по продвижению сайта в Интернете

    Здравствуйте, нужна Ваша помощь. Интересует обучение по продвижению сайта в Интернете. Рассмотрю любые варианты… Меня интересует как можно привести на сайт очень много людей… SEO, SMO, SMM, Реклама в блогах, размещение статьей, доски объявлений, пресс-релизы и многое другое… Систематизируйте кто-нибудь ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад