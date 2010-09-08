Размещение статей

Необходимо разместить 5 статей для наращивания ссылочной массы и пр., написанных под ключевые слова (если потребуется, немного подредактировать. писал тот, кто знает тему, но не слишком знаком с оптимизацией и продвижением).

Просьба указать сумму за размещение всех 5 статей, объем площадок и предполагаемый итог размещения.