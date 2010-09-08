Продвижение сайта образовательной тематики в ТОП

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки169 просмотров
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Необходимо продвинуть по трем словосочетаниям сайт(тематика образование) в ТОП-10 Яндекса (и попутно если возможно Гугла и Рамблера). Оплата по факту. Предложите свой бюджет.

13 лет назад
Historic
Дарья 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$80
30 дней
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