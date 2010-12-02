Срочно поднять тИЦ сайта на 30 пунктов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в самые короткие сроки поднять тИЦ сайта law-rf . ru на 30 пунктов в яндексе. Ваши сроки и гарантии. Предупреждение: в случае если по истечении срока одного АПА уже поднятого тИЦ сайт попадет в бан яндекса - то исполнителю "-" в отзыв обеспечен.
Главное, чтоб сайт не попал в бан, и чтоб беки были долгосрочными (доски объявлений не подходят)
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