Нужно сделать высокоэффективный тизер!

Страничка для продвижения:

http://vsehorosho.org/russian/podpiska/gilbo/

Нужно создать как можно более эффективный тизер (можно несколько) по CTR, привлекающий целевую аудиторию на страничку.

Формат тизера: 150х150 картинка и текст 75 символов.

Все тизеры разумно подходящие - протестируем. Если будет CTR хотя бы в 1,5 раза выше чем у текущего - оплачу каждый тизер. При двойном превышении CTR и более - буду рад оплатить больше!

Выставляйте цену, сколько будет такое стоить. Если одобрю - можно участвовать.

Текущий тизер:

"Честно - Вы довольны своей жизнью? Эта инфо только для тех, кто не доволен!" (картинка прилагается) - сделал CTR 0,022%.

Писал я. Я не профи, так что копирайторы и креативщики - бьем это достижение!