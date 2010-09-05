Нужно раскрутить сайт 4vo.ru, интересует раскрутка сайта до уровня самонаполнения, когда наступит тот момент, что сайт будет обновляться на автомате... Присылайте свои предложения с ценой раскрутки, до этого момента...

Так же возможна оплата за регисрации пользователей... Готов платить за каждого нового зарегистрированного пользователя, тоже присылайте сколько вы хотите за каждого привлеченного пользователя...

Будут оплачиваться пользователи, только те кто проявил, хоть какую-то активность (скажем написал вопрос или ответил на вопрос...)

Жду ваших предложений с ценами...

С уважением Александр.