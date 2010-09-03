Продвинуть сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок241 просмотр
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Здравствуйте. Ищу СЕО-шника для увеличение посещаемости сайта. Сразу хочу оговорить, супер-профи не нужны, так как бюджет на данном этапе очень скромный...но и приток посетителей не обязан быть впечатляющим. Как только мы увидим действенность раскрутки, то продолжим работать с вами, но уже с большим бюджетом. Оставляйте свои предложения здесь или в личке.

13 лет назад
urlin
42 годаСША
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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