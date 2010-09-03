Продвинуть сайт

Здравствуйте. Ищу СЕО-шника для увеличение посещаемости сайта. Сразу хочу оговорить, супер-профи не нужны, так как бюджет на данном этапе очень скромный...но и приток посетителей не обязан быть впечатляющим. Как только мы увидим действенность раскрутки, то продолжим работать с вами, но уже с большим бюджетом. Оставляйте свои предложения здесь или в личке.