Продвижение сайта доставки суши, пиццы

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок245 просмотров
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КОПИПАСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТСЯ

Сайт с нулевыми позициями (готовы ждать) Сайт делается.

SEO спец для продвижения сайта доставки СУШИ,ПИЦЦЫ,КОРЕЙСКОЙ КУХНИ по региону Санкт-Петербург, нужны стоимости, время выхода в топ 10-5-3 ,также самостоятельное составление семантического ядра и анализ конкурентов по ссылочной массе через Yazzle . Очень большая просьба не присылать КОПИПАСТ вроде наша студия продвинет Вас или я предлагаю услуги по 300р за запрос. Нужна конкретика. Также нужны посты в блогах и досках объявлений по региону Санкт-Петербург по данной тематике (доставки СУШИ,ПИЦЦЫ,КОРЕЙСКОЙ)

Ждем конкретных предложений – приветствуется опыт по вышеперечисленным тематикам

13 лет назад
sergeismirnov
Сергей 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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