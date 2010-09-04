Интересует продвижение букмекерской конторы по запросам: букмекерская контора, ставки на спорт, тотализатор и всякие вариации данных запросов. На данный момент мы продвигаемся в системе seopult.ru

С google дела обстоят нормально, потихоньку движемся в Топ 3 по всем основным запросам, а вот с Яндексом последнее время беда, около месяца назад нас откинуло в третью десятку по запросу букмекерская контора (главный запрос) с тех пор оттуда не вылазим.

На данный момент бюджет на сеопульт около 300$ / мес (9000 руб)

4000 уходит на запрос "букмекерская контора"

1500 "ставки на спорт"

1000 "букмекер"

остальное на все остальные запросы нч/сч - всего 31 запрос

большинство продвигаемых запросов в Топ10/Топ5 Яндекса и в Топ5/Топ3 гугла

Необходимо довести остальные запросы и поддерживать затем это все.

Что требуется:

- Составление семантического ядра с целью выявления дополнительных сч/нч запросов

- Внутренняя оптимизация

- Собственно продвижение сайта в поисковых системах (также можно использовать существующий аккаунт в seopult)

- Другие работы по повышению посещаемости (список работ определяет исполнитель)

Главная цель - привлечение на сайт целевых посетителей

От кандидатов интересует стоимость продвижения (ссылочный бюджет и т.д.) + отдельно стоимость работы

Всем желающим в личку будет дан адрес сайта.