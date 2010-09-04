Внимательно читайте: Сайт: http://arbitrag.biz/ Нужны тематические запросы с приставкой донецк Указание частоты в месяц приветствуется. Нужны запросы только те по которым есть спрос. Чем больше тем лучше. и просьба выделить 10 основных (самых популярных).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует продвижение букмекерской конторы по запросам: букмекерская контора, ставки на спорт, тотализатор и всякие вариации данных запросов. На данный момент мы продвигаемся в системе seopult.ru
С google дела обстоят нормально, потихоньку движемся в Топ 3 по всем основным запросам, а вот с Яндексом последнее время беда, около месяца назад нас откинуло в третью десятку по запросу букмекерская контора (главный запрос) с тех пор оттуда не вылазим.
На данный момент бюджет на сеопульт около 300$ / мес (9000 руб)
4000 уходит на запрос "букмекерская контора"
1500 "ставки на спорт"
1000 "букмекер"
остальное на все остальные запросы нч/сч - всего 31 запрос
большинство продвигаемых запросов в Топ10/Топ5 Яндекса и в Топ5/Топ3 гугла
Необходимо довести остальные запросы и поддерживать затем это все.
Что требуется:
- Составление семантического ядра с целью выявления дополнительных сч/нч запросов
- Внутренняя оптимизация
- Собственно продвижение сайта в поисковых системах (также можно использовать существующий аккаунт в seopult)
- Другие работы по повышению посещаемости (список работ определяет исполнитель)
Главная цель - привлечение на сайт целевых посетителей
От кандидатов интересует стоимость продвижения (ссылочный бюджет и т.д.) + отдельно стоимость работы
Всем желающим в личку будет дан адрес сайта.
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