Продвижение сайта в google, yandex.

Требуется оптимизация и продвижение интернет магазина в google по Украине. Сайт www.remstroy.od.ua Сначала продвижение по 4-рем запросам, затем если все будет хорошо то еще по нескольким запросам. Предлагайте цены и сроки.
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Требуется оптимизация и продвижение интернет магазина в google, yandex по Украине.Предлагайте цены и сроки.
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