Регистрация в каталогах

Добрый день, требуется прогон по каталогам с моим описанием.

Для проверки качества базы шлем в ЛС сайты прогнанные по вашим базам для примера 2-3 сайта.

Стоимость услуги до 3$ за сайт.

Если будет качественный прогон к выбранному исполнителю буду обращаться неоднократно.

Еще раз внимательно читайте описание. С ценой и отправкой с примерами сайтов в личку.