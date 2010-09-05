Комплексное продвижение сайтов несколько месяцев

Необходимо продвинуть сайт в поисковых позициях до ТОП5 минимум в результате, а лучше до ТОП1 – ТОП3.

Фразы для продвижения я составил, но думаю их придется серьезно корректировать. Необходимо будет определить бюджет на закупку ссылок, а также рассмотреть несколько вариантов продвижения. При рассмотрении кандидата, я высылаю некий шаблон, в котором нужно будет указать стоимость продвижения фраз, ссылочный бюджет и гарантированную посещаемость после определенного этапа продвижения. Необходим человек, который детально изучит сайт, составит несколько моделей продвижения (интенсивную или экстенсивную, линейную и т. д.) после чего выберем оптимальный вариант. Исполнитель должен знать современные тенденции в продвижении, указать пункт, максимально влияющий на продвижение именно этого сайта и т. д.

Условия:

1) человек из Москвы или МО

2) составление официального договора.

3) полная отчетность деятельности в отношения сайта

4) со студией не работаю, нужен индивидуальный СЕО.

цена договорная. За результат готов платить неплохо (от 15 000 в месяц точно).

P.S. большая просьба к не москвичам и МО и студиям, не оставляйте свои координаты, без договора мы с вами сотрудничать НЕ БУДЕМ! Не тратьте ни мое, ни ваше время впустую.