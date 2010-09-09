Administrator90

Здравствуйте. Под копирайтингом понимаю создание уникальных тематических статей, позволяющих улучшить SEO-оптимизацию. (википедия говорит, что такое понимание ошибочно, поэтому я сразу написал, что я вкладываю в это понятие). Мне нужен копирайтер, для создания огромного количества статей (теоретически около ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $20Копирайтинг45 заявокЗакрыт13 лет назад
- $7500
Необходимо продвинуть сайт в поисковых позициях до ТОП5 минимум в результате, а лучше до ТОП1 – ТОП3. Фразы для продвижения я составил, но думаю их придется серьезно корректировать. Необходимо будет определить бюджет на закупку ссылок, а ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека, знающего PHP и MySQL. Цель: - доработка сайта: repetitors.sitetest-web.ru - интересует особенно раздел "Подготовка к ЕГЭ" - сопровождение сайта при добавлении нового функционала Условия: - работа по договору - место проживания Москва (чтобы заключить договор) и обсудить детали ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад