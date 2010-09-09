Administrator90

Алекс Administrator90

 
53 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Требуется копирайтер для образовательной тематики.

    $20

    Здравствуйте. Под копирайтингом понимаю создание уникальных тематических статей, позволяющих улучшить SEO-оптимизацию. (википедия говорит, что такое понимание ошибочно, поэтому я сразу написал, что я вкладываю в это понятие). Мне нужен копирайтер, для создания огромного количества статей (теоретически около ...

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Комплексное продвижение сайтов несколько месяцев

    $7500

    Необходимо продвинуть сайт в поисковых позициях до ТОП5 минимум в результате, а лучше до ТОП1 – ТОП3. Фразы для продвижения я составил, но думаю их придется серьезно корректировать. Необходимо будет определить бюджет на закупку ссылок, а ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на PHP + MySQL, затем поддержка

    Здравствуйте. Ищу человека, знающего PHP и MySQL. Цель: - доработка сайта: repetitors.sitetest-web.ru - интересует особенно раздел "Подготовка к ЕГЭ" - сопровождение сайта при добавлении нового функционала Условия: - работа по договору - место проживания Москва (чтобы заключить договор) и обсудить детали ...

    PHPMySQLСайт на PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад