Требуется копирайтер для образовательной тематики.

Создание статей и обзоров по товарам и товарным характеристикам, адаптированных на язык потребителя. с SEO-оптимизациейю На все тексты составлено проффессиональное ТЗ, проверка будет осуществляться профессиональными оптимизаторами.работа в паре с техническим консультантом, который даст вводные материалы для ...
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Здравствуйте.
Под копирайтингом понимаю создание уникальных тематических статей, позволяющих улучшить SEO-оптимизацию. (википедия говорит, что такое понимание ошибочно, поэтому я сразу написал, что я вкладываю в это понятие).
Мне нужен копирайтер, для создания огромного количества статей (теоретически около 1000), образовательной тематики (подготовка к ЕГЭ, ГИА, образование в России). Объем каждой статьи от 1000 до 2000 символов (обсудим).
Взаимодействие без договора (оплата через систему вебмани). Оплата вперед 100% за каждую статью.
Сам прекрасно разбираюсь в данной тематике, поэтому смогу проверить качество содержания. Обязательна проверка на плагиаторство. Высылка готовых статей производится по электронной почте, в формате MS Word 2003 / 2007. Часто в статье могут кроме текста попадаться изображения, расчетные формулы, диаграммы и прочие элементы информации (зависит от тематики статьи).
Цена договорная для каждой статьи.
Жду ваших предложений в приват.
спасибо за внимание.
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