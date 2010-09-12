Требуется копирайтер для образовательной тематики.

Здравствуйте.

Под копирайтингом понимаю создание уникальных тематических статей, позволяющих улучшить SEO-оптимизацию. (википедия говорит, что такое понимание ошибочно, поэтому я сразу написал, что я вкладываю в это понятие).

Мне нужен копирайтер, для создания огромного количества статей (теоретически около 1000), образовательной тематики (подготовка к ЕГЭ, ГИА, образование в России). Объем каждой статьи от 1000 до 2000 символов (обсудим).

Взаимодействие без договора (оплата через систему вебмани). Оплата вперед 100% за каждую статью.

Сам прекрасно разбираюсь в данной тематике, поэтому смогу проверить качество содержания. Обязательна проверка на плагиаторство. Высылка готовых статей производится по электронной почте, в формате MS Word 2003 / 2007. Часто в статье могут кроме текста попадаться изображения, расчетные формулы, диаграммы и прочие элементы информации (зависит от тематики статьи).

Цена договорная для каждой статьи.

Жду ваших предложений в приват.

спасибо за внимание.