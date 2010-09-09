Ищу помощника по рерайту/копирайту

Здравствуйте!

В связи с профессиональным ростом ищу помощника/помощницу.

Предпочтение отдам начинающим, расценки не очень высокие - от 0.6$ до 1$/1000 рерайт и от 1$ до 2$/1000 копирайт, в зависимости от сложности задания.

От меня - своевременная оплата, доброжелательное отношение, советы и помощь.

От вас - грамотность, ответственность, пунктуальность.