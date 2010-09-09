Ищу помощника по рерайту/копирайту

$100
КопирайтингЗавершен65 заявок1084 просмотра
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Здравствуйте!

В связи с профессиональным ростом ищу помощника/помощницу.

Предпочтение отдам начинающим, расценки не очень высокие - от 0.6$ до 1$/1000 рерайт и от 1$ до 2$/1000 копирайт, в зависимости от сложности задания.

От меня - своевременная оплата, доброжелательное отношение, советы и помощь.

От вас - грамотность, ответственность, пунктуальность.

13 лет назад
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранные исполнители
ElenkaSvet
Елена 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
Елене, как рерайтеру, с уверенностью могу поставить10 баллов из 10. Грамотность, уникальность, стилистика - все на высшем уровне.
Лена - очень приятный заказчик. Четкое задание и сроки, приятное и непринужденное общение, абсолютно никакого негатива и высокомерности, как иногда, к сожалению, бывает с некоторыми заказчиками. Работать с ней - удовольствие. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
utv
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
Татьяна пишет грамотные и уникальные тексты, стилистика также на высоком уровне. Ставлю 10 из 10. Рекомендую к сотрудничеству!
nastusia
Настя 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
Настя - очень старательная и целеустремленная девушка, которая ответственно относится к своей работе и старается каждый следующий текст выполнить еще лучше, чем предыдущий. Рекомендую!
Мне было очень приятно сотрудничать с Еленой. Спасибо за ваше терпение и возможность усовершенствовать свои навыки. Вы, действительно, хороший работодатель. Спасибо!
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