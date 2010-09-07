Предлагаем работу рерайтеру - нюсмейкеру для наполнения сайта содержанием. Тематика - новинки техники, гаджеты и тд. Имеются свободные две вакансии. Требования: Грамотность Возможность добавлять в день минимум 5 новостей Находить и подготовить соответствующие картинки для новости (умение работать в графическом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер-рерайтер для сео-студии.
Задачи:
- написание текстов для сайтов под определенные ключи. Оплата – 50 рублей за 1000 знаков;
- рерайтинг имеющихся текстов, вписывание ключевиков. Оплата – 25 рублей за 1000 знаков.
Важно – ответственность, исполнительность, быть всегда на связи. Плюсом будет возможность выполнять работы быстро и в больших объемах.
Оплата Яндекс.Деньгами.
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