Журналист - контент менеджер

Требуются копирайтеры для написания УНИКАЛЬНЫХ текстов на английском языке для сайтов Брачного агентства. Стоимость 3-4 $ за 1800 знаков. Все тексты будут проверяться на уникальность. Высылайте свое резюме и примеры работ на e-mail: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаем работу рерайтеру - нюсмейкеру для наполнения сайта содержанием. Тематика - новинки техники, гаджеты и тд.
Имеются свободные две вакансии.
Требования:
Грамотность
Возможность добавлять в день минимум 5 новостей
Находить и подготовить соответствующие картинки для новости (умение работать в графическом редакторе)
Новость должна быть хорошим рерайтом, либо копирайтом. Также приветствуется перевод с англоязычных сайтов.
Грамотно оформлять новость
Ответственность к работе
Мы предлагаем:
Оплата 20 руб. за новость (новость может быть и менее 1000 символов, главное чтобы была бы раскрыта суть)
Бонусы за хорошую работу
Оплата раз в неделю, либо по договоренности
Просьба оставлять заявки, которые соответствуют предложению и тех, кто интересуется новинками техники (возможно это хобби). Оставляйте ваши предложения. Интересует именно постоянное сотрудничество.
п.с. перед началом сотрудничества выбранным исполнителям будет предоставлен фрагмент текста для рерайта
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