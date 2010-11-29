Журналист - контент менеджер

Предлагаем работу рерайтеру - нюсмейкеру для наполнения сайта содержанием. Тематика - новинки техники, гаджеты и тд.

Имеются свободные две вакансии.

Требования:

Грамотность

Возможность добавлять в день минимум 5 новостей

Находить и подготовить соответствующие картинки для новости (умение работать в графическом редакторе)

Новость должна быть хорошим рерайтом, либо копирайтом. Также приветствуется перевод с англоязычных сайтов.

Грамотно оформлять новость

Ответственность к работе

Мы предлагаем:

Оплата 20 руб. за новость (новость может быть и менее 1000 символов, главное чтобы была бы раскрыта суть)

Бонусы за хорошую работу

Оплата раз в неделю, либо по договоренности

Просьба оставлять заявки, которые соответствуют предложению и тех, кто интересуется новинками техники (возможно это хобби). Оставляйте ваши предложения. Интересует именно постоянное сотрудничество.

п.с. перед началом сотрудничества выбранным исполнителям будет предоставлен фрагмент текста для рерайта