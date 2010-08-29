Наверное мы друг друга не поняли. то, что мы договаривались писать рерайт, а мне дали делать сео-тексты - я промолчала. согласилась, значит надо работать. но знайте, что человек не идет ни на какие уступки. если у вас что-то случится, его это совершенно не волнует. так работать нельзя. все мы люди. дай бог вам терпения.