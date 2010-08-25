За время нашего сотрудничества с Ириной, она показала себя как ответственный исполнитель и талантливая девушка. Все работы выполнены старательно,аккуратно и в срок. Надеюсь,что наше сотрудничество будет плодотворным и долгим, потому как не хотелось бы терять сотрудника, который привносит "что-то свое" в каждый написанный материал.