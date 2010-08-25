Рерайтер

КопирайтингЗавершен31 заявка688 просмотров
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Требуется девушка-рерайтер для периодического заполнения контентом сайтов.

Заработная плата: 1 доллар за 1000 знаков.

Обязательны ссылки на портфолио предыдущих работ(оригинал текста/ваш вариант).

13 лет назад
sasha_che
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
zmievec-iu
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
За время нашего сотрудничества с Ириной, она показала себя как ответственный исполнитель и талантливая девушка. Все работы выполнены старательно,аккуратно и в срок. Надеюсь,что наше сотрудничество будет плодотворным и долгим, потому как не хотелось бы терять сотрудника, который привносит "что-то свое" в каждый написанный материал.
Очень довольна сотрудничеством с Александрой. Саша создала все условия для комфортного трудового процесса: увлекательные и познавательные темы, на которые писать - одно удовольствие, "не жмущие" сроки, своевременная оплата. К тому же она всегда весьма позитивно настроена и приятна в общении. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и чрезвычайно результативным.
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