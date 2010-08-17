Копирайтер

Работа на 1-2 часа в день.

1) написание 2 ностей в день

2) напиcание 1 статьи в день (с учетом кл. слов)

3) написание 1 обзора раз в 3 дня. (с учетом кл. слов)

Все правила написания, полные рекомендации и темы предоставляются на неделю вперед.

Оплата в начале ежедневная, потом еженедельная (возможно авансом).

Нужен отвественный и грамотный (русский язык) человек.

Пока что речь идет о проекте ВИДБУДОВА http://krause.com.ua (через неделю подключаем еще 3 проекта, таким образом объем работы и доход пропорционально увеличиваются).

В предложении указывайте вашу "зарплату" за неделю, опираясь на вышеуказанные требования.

Примеры новостей и статей можно увидеть на сайте.