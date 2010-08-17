Нужен постоянный копирайтер для написания интересных статей на женскую тематику. Стоимость за статью 1500-2000 знаков в пределах 30р/1К. Оплата напрямую без системы и комиссий. Задания будут несложные, без оптимизации, поэтому платить больше не смогу. Прошу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа на 1-2 часа в день.
1) написание 2 ностей в день
2) напиcание 1 статьи в день (с учетом кл. слов)
3) написание 1 обзора раз в 3 дня. (с учетом кл. слов)
Все правила написания, полные рекомендации и темы предоставляются на неделю вперед.
Оплата в начале ежедневная, потом еженедельная (возможно авансом).
Нужен отвественный и грамотный (русский язык) человек.
Пока что речь идет о проекте ВИДБУДОВА http://krause.com.ua (через неделю подключаем еще 3 проекта, таким образом объем работы и доход пропорционально увеличиваются).
В предложении указывайте вашу "зарплату" за неделю, опираясь на вышеуказанные требования.
Примеры новостей и статей можно увидеть на сайте.
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