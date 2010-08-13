Необходим рерайтер на долгосрочное сотрудничество!

Доброго времени суток, коллеги! Ищу рерайтера с юридическим образованием, знающим основные термины и темы. НЕ пишите, если никогда не стакивались с данной тематикой, так как нужен грамотный рерайт, а не просто замена синонимами того, что можно заменить. Свои ...