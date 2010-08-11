Нужен начинающий рерайтер на постоянную работу

Требуется начинающий рерайтер для постоянной работы по различным тематикам. Оплата - договорная, но без фанатизма, мне нужен новичок с соответствующими запросами в оплате, который с моей помощью отточит свои профессиональные качества. Исходники предоставляются. Оплата в WMZ по выходным. Предложения в ICQ: 295-600-722.