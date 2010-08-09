Копирайтер 1С

КопирайтингЗакрыт1 заявка366 просмотров
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Нужен человек, работающий с 1С и способный грамотно излагать свои мысли на бумаге. Пишите в аську 445630874

13 лет назад
CrashM
Эдуард 
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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