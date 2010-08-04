Копирайтер по автотематике

Здравствуйте, дорогие вэблансеры, в нашу команду нужны копирайтеры. Очень часто нужно писать от 20-ти до 50-ти статей на продвигаемый проект (в некоторых случаях до 150-ти). Конечно же сроки тоже важны. Желательный объем - 3-5 статей ...