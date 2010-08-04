Копирайтер по автотематике

Нужен грамотный копирайтер для длительного совместного сотрудничества. Статьи нужны на тему образования, по одной в неделю. Объем 4-5 т знаков. Порядок работы такой: вместе подбираем тему и ключи, на написание отводится неделя. Желателен опыт написания пресс-релизов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества с надежной компанией требуется копирайтер с опытом написания статей на автотематику и глубоким пониманием данной темы.
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