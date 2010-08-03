Порталу недвижимости www.top-casa.com требуется копирайтер для написания уникальных статей (seo) на английском, русском и испанском языках (одна статья на разных языках) на тему недвижимость и туризм в Испании. Средний размер статьи от 1000 до 3000 знаков.

Основные требования:

- умение качественно писать в короткие сроки;

- обязательный опыт работы;

- знание основ seo оптимизации;

- наличие портфолио

- знание английского, испанского, русского языков.

Условия работы и оплата оговариваются.

Если Вас заинтересовала вакансия - отправляйте свои резюме и пробную статью на любую тему недвижимости в Испании.

email: [email protected].